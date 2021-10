Ce week-end, le championnat du monde de Formule 1 pose ses valises aux États-Unis. C’est le retour de la discipline à Austin après une année d’absence à cause de la crise sanitaire. Et l’an prochain ce ne sera pas une mais deux courses qui se dérouleront sur le sol américain puisque le GP de Miami fera son apparition au calendrier 2022.



Mais avant cela, on attend évidemment impatiemment l’épilogue du palpitant duel entre Lewis Hamilton et Max Verstappen pour l’attribution de la couronne mondiale. Le Belgo-Néerlandais mène la danse, mais il ne possède que 6 points d’avance sur son rival Britannique et Mercedes a remporté les deux dernières courses.

À six GP du terme de la saison, le face à face continue. Les deux prétendants au titre se sont échangés quatre fois le siège de leader du championnat sur les six derniers grands-prix. Le duel reste donc plus indécis que jamais.