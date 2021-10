Interviewé il y a quelques jours par le site officiel de la Formule 1, Pierre Gasly n’a pas caché sa volonté de revenir un jour dans le baquet de la Red Bull. Il estime même que cela aurait pu être le cas en 2022. Le français avait rejoint les troupes de Max Verstappen en 2019, mais avait été rétrogradé dans l’écurie sœur durant la trêve estivale cette année-là. En cause : des performances jugées insatisfaisantes. Seulement depuis, le Normand a réalisé quelques exploits du côté de chez Alpha Tauri : 2 podiums (Brésil 2019 et Azerbaïdjan 2021), mais surtout une sensationnelle victoire à Monza lors de la saison 2020. Gasly estime donc avoir tout fait pour prouver qu’il méritait de recevoir une nouvelle chance chez Red Bull. "Je pense avoir performé à un très bon niveau cette saison, mieux qu’en 2018 lorsque l’on m’a donné l’opportunité de rejoindre Red Bull. J’ai été meilleur, j’ai accumulé plus d’expérience, et si on se base sur cette année, j’aurais mérité une meilleure chance. Mais la décision a été prise, ça ne change rien à ma motivation."

►►► À lire aussi : Gasly "surpris" de ne pas avoir été envisagé par Red Bull pour 2021

Mais le pilote français a donc toujours le regard tourné vers la monoplace au taureau rouge pour la suite de sa carrière. "Mon but est de me retrouver derrière le volant d’une Red Bull, a déclaré Gasly au site officiel de la F1. Il n’y a rien d’étonnant à cela. Je veux disposer d’une voiture qui me permette de me battre pour des podiums et des victoires. L’équipe a pris sa décision et je suis heureux qu’ils connaissent une saison très fructueuse cette année. De mon côté je continuerai à donner tout ce que j’ai pour obtenir une nouvelle chance dans un futur proche, parce que je veux pouvoir me battre un jour pour le titre mondial."