Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté le Grand Prix des Etats-Unis, dimanche à Austin, accentuant légèrement son avance en tête du championnat du monde de F1 sur son rival pour le titre, le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) qui a fini 2e.

C'est la huitième victoire décrochée cette saison par le pilote de 24 ans (18 depuis le début de sa carrière), la première sur le circuit des Amériques, devant plus de 100.000 spectateurs. Son équipier, le Mexicain Sergio Pérez a complété le podium, à la 3e place.

"On a perdu la première place au départ, on devait donc tenter une stratégie différente. C'était un choix agressif, je n'étais pas sûr que ça allait fonctionner. Je me suis bien amusé, je glissais un peu dans les courbes rapides. J'ai tenu, c'est le plus important. Les supporters ont été incroyables. C'était super, j'espère qu'on verra cela durant plusieurs années", a précisé Verstappen après l'épreuve.

"Je dois féliciter Verstappen après cette course, ils ont vraiment fourni un super travail. C'était une course vraiment intense. Je suis parvenu à prendre un bon départ, on a absolument tout donné. Ils étaient juste un peu au-dessus de nous durant ce week-end, je pense qu'on ne peut pas prétendre à plus. Merci à mon équipe, ils ont fait un super boulot. C'était un honneur de rouler ici, devant tant de personnes", a lui indiqué Hamilton.

Et Perez de poursuivre : "Je n'avais plus d'eau depuis le départ de la course. C'était un peu fou physiquement, je ne pouvais plus boire. Au milieu de mon deuxième relais, j'avais presque des étourdissements. Je remercie vivement les supporters, j'ai reçu beaucoup de soutiens de fans mexicains présents ce week-end."