Max Verstappen (Red Bull) ou Lewis Hamilton (Mercedes) ? Un des deux pilotes sera sacré champion du monde de Formule 1 en cette saison 2021. Ce dimanche, 17e manche de la saison sur le tracé d’Austin, aux Etats-Unis. Auteur de la pole position, Verstappen s’est fait surprendre par Hamilton au départ. Le Néerlandais est toutefois parvenu à s’imposer, possédant maintenant 12 points d'avance sur le pilote Mercedes au championnat. Il reste cinq manches pour boucler cet exercice 2021.

Les deux candidats au titre mondial s'élancent des deux premières places. Hamilton prend le meilleur départ, tandis que Verstappen glisse au deuxième rang. Ne parvenant pas à revenir totalement sur le Britannique, le Néerlandais change de tactique et rentre au stand au 11e tour. La manœuvre réussit : Hamilton passe au stand au 14e et repart derrière le pilote Red Bull.

Verstappen prend rapidement un avantage de 6 secondes, mais Hamilton revient petit à petit sur son rival. A mi-course, moins de 3 secondes séparent les deux pilotes. Verstappen effectue son deuxième arrêt au 30e tour, Hamilton l'imite huit tours plus tard. Le Britannique sorte 9 secondes derrière le Néerlandais, mais il bénéficie de pneus plus frais.

Le pilote Mercedes se rapproche de plus en plus, jusqu'à entamer le dernier tour... avec moins d'une seconde de retard. Verstappen tient bon et signe sa 8e victoire de la saison, la 18e de sa carrière. Hamilton doit se contenter de la deuxième place et du point du tour le plus rapide. Au classement, Verstappen (287,5 points) compte désormais 12 longueurs d'avance sur Hamilton.

Le Mexicain Sergio Perez (Red Bull) complète le podium, devant le Monégasque Charles Leclerc (Ferrari) et l'Australien Daniel Ricciardo (McLaren). Le Finlandais Valtteri Bottas (Mercedes), l'Espagnol Carlos Sainz (Ferrari), le Britannique Lando Norris (McLaren), le Japonais Yuki Tsunoda (AlphaTauri) et l'Allemand Sebastian Vettel (Aston Martin) finissent aussi dans les points.

La F1 prendra à présent la direction du Mexico où la 18e des 22 manches de la saison se tiendra le 7 novembre sur l'Autodromo Hermanos Rodriguez de Mexico. Les quatre dernières manches seront le Brésil, le Qatar, l'Arabie Saoudite et Abu Dhabi, le 12 décembre.