19 juin 2005 : Le Grand Prix des Etats-Unis, la neuvième manche de la saison 2005 de Formule 1.

Sur la grille de départ du circuit d’Indianapolis, Jarno Trulli (Toyota) trône devant Kimi Raikkonen (McLaren), Jenson Button (BAR), Giancarlo Fisichella (Renault) et Michael Schumacher (Ferrari). Une question divise toutefois les pilotes.

►►► À lire aussi : Italie 1971 : 5 pilotes en 61 centièmes, l'arrivée la plus serrée de l'histoire de la F1

Les pneus Michelin, utilisés par de nombreuses écuries, posent problème dans le banking du tracé américain. La sécurité des pilotes est en jeu tandis que la grille se transforme en salle de réunion. Les propositions du manufacturier français refusées, seuls les bolides équipés de gommes Bridgestone bouclent le tour de formation et s’installent en vue du départ. Fait insolite donc : on ne retrouve que six voitures (les Ferrari, les Jordan et les Minardi) sur la grille.

A l’extinction des feux, les six pilotes s’élancent pour les 73 tours de 4.192 kilomètres. Les spectateurs sont très mécontents et le font savoir. La course est naturellement calme et pauvre en péripéties. Les pilotes Ferrari, Michael Schumacher et Rubens Barrichello, passent toutefois à un cheveu de l’accrochage à un peu plus de vingt tours de l’arrivée.

►►► À lire aussi : Grande-Bretagne 1998 : Michael Schumacher s'impose depuis la pitlane... sans le savoir

Schumacher s’impose finalement devant Barrichello, Tiago Monteiro (Jordan), Narain Karthikeyan (Jordan), Christijan Albers (Minardi) et Patrick Friesacher (Minardi). Les seuls six pilotes impliqués et classés dans ce Grand Prix rocambolesque.