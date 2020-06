F1 Esports : Suivez le GP de Bakou en DIRECT VIDÉO (18H00)

Le circuit urbain de Bakou (Azerbaïdjan) n'a jamais manqué d'assurer le spectacle depuis son intégration au calendrier en 2016. Ce dimanche, il accueillera à son tour un Grand Prix virtuel. Disputée sur la piste urbaine de 6,004 km, cette épreuve s'annonce comme l'une des plus difficiles pour les pilotes qui prendront part à une course annoncée comme une endurance où les murs veilleront à rappeler à l'ordre le plus gourmand en "track limits".

La course réservée aux eSportifs révèle la signature officielle de Jarno Opmeer chez Alfa Romeo. L'Allemand défendait jusque-là les couleurs de Renault-Vitality lors des dernières F1 eSport Pro Series. Williams alignera deux nouveaux pilotes de sa filière : Roy Arnouts (Pays-Bas) et Shanaka Clay (Angleterre). Au sujet du reste du peloton, on prend les mêmes et on recommence pour une course d'une durée de 25 % qui sera .

L'événement principal de ce dimanche est la titularisation de deux nouveaux pilotes titulaires en activité cette saison. Pierre Gasly sera au volant de l'Alpha Tauri, le français ayant pu rejoindre l'Europe après un confinement obligé à Abou Dhabi. Le Mexicain Sergio Perez reprendra pour la première fois le volant de sa Racing Point aux côtés du Youtubeur Jimmy Broadbent.

Thibaut Courtois au départ, Stoffel Vandoorne absent

Si on jette un regard sur la liste des invités, nous aurons le plaisir d'y compter Thibaut Courtois, notre gardien national. Deux autres joueurs de football, Aymeric Laporte et Gianluigi Donnarumma auront fort à faire pour défendre leur honneur face à Matthias Walkner, vainqueur du Dakar 2018 sur deux roues et Oscar Piastri l'Australien champion de Formule Renault Eurocup 2019.

Notons l'absence de Stoffel Vandoorne, ce dernier étant en lutte pour le titre de champion Formula-E virtuelle face à Pascal Wehrlein. Une compétition dont la conclusion sera également à suivre sur Auvio ce week-end.

en compagnie de Thibaut Rinchon et Maxime Potar que vous retrouverez sur La Deux pour la course principale diffusée sur les coups de 23h30.