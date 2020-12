Un dernier "show" qui nous offrira la chance de visiter trois tracés complets et techniques.



Au cours de cette année pas comme les autres, qui aurait pu prédire qu'un dénouement aussi incertain allait se dessiner au fil des épreuves ?



La tension sera palpable à la G-Finity Arena de Londres autant que derrière les volants de chacun des 20 e-sportifs en lice pour la victoire.



Après neuf épreuves disputées, les pilotes affronteront l'une des épreuves les plus emblématiques de la saison, le Japon. Suzuka et son tracé en "huit" offre de nombreuses opportunités de se mettre en avant.



L'épingle, spoon, la chicane Casio autant de possibilités pour tenter un dépassement audacieux sans droit à l'erreur.



Qui pourra succéder à Frederik Rasmussen, vainqueur l'année dernière ? Une piste de l'ancienne école où le gravier, l'herbe ou les rails ne sont jamais très loin.



La soirée se poursuivra sur le circuit Hermanos Rodriguez de Mexico.



Il sera question d'une grande première pour ce tracé, jamais emprunté depuis la création de la compétition en 2017.



Son interminable ligne droite et son stade de baseball emblématique se posent comme un véritable casse-tête de mise au point des monoplaces.



Si l'on prend en compte ce qui nous a été offert comme spectacle en piste depuis septembre, les pilotes ne parviendront pas à se mettre d'accord ce soir, il faudra donc attendre la finale de jeudi à Interlagos pour connaître le champion du monde pilote et surtout, l'équipe titrée au championnat constructeur.



La récompense des 750 K euros sera remise au team cumulant le plus de point.



Tout reste possible aux avants postes entre les deux équipes dont les oppositions directes nous tiennent en haleine depuis Bahreïn.



Leader actuel, Red Bull (255) ne doit se méfier que d'Alfa Roméo (223) étant donné que Renault-Vitality, relégué au troisième rang (93) et ce en dépit des efforts fourni par Enstone pour l'emporter, leur objectif sera de conserver un podium final face à une Scuderia Ferrari (86) re-boostée grâce à la récente victoire de Tonizza à Monza.



La compétition assume son intérêt autour du travail d'équipe, mais n'oublions pas la lutte d'égo des joueurs, qui rappelle très vite que la Formule 1 est avant tout un sport individuel.

Jarno Opmeer, révélation de l'année porte les espoirs d'Alfa Roméo en tête.

Le Néerlandais titulaire de 153 points mène le championnat face à ses plus féroces rivaux, les pilotes Red Bull : Rasmussen (134) et Kiefer (121). Bien loin, le Hongrois Bereznay sur la deuxième Alfa Roméo se voit devancé par Nicolas Longuet et sa Renault (88) dont il semble avoir enfin saisi tout le potentiel en course.



Ne manquez sous aucun prétexte le direct Auvio mis en place par la rédaction des Sport.