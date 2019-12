Ce mercredi 4 décembre marquera la dernière étape du championnat du monde 2019 des F1 Esports Pro Series, avec comme enjeu l'attribution des titres pilotes et constructeurs qui se détermineront dans un duel entre Redbull Esports et la Scuderia Ferrari Academy. Renault et Alfa Romeo restent dans la course, mais avec peu d'espoirs.

Des sélections de pistes historiques et techniques auront sans aucun doute un impacte positif sur le spectacle en piste. L'impasse d'une conclusion sous les traditionnelles étoiles d'Abou Dhabi offre en accompagnement du COTA au Texas (USA) déjà présent en 2018, une étape sur le huit de Suzuka (Japon) et Sao Paulo (Brésil) en douzième et dernière épreuve. Notons que le tracé d'Interlagos sera le plus court de la saison avec ses 4,309 Km et comptera 18 tours.