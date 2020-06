F1 Esports : Le Grand Prix virtuel du Canada pour conclure la saison (LIVE 18H)

Ce qui s'annonce comme la dernière édition des Grands Prix virtuels prendra place ce dimanche sur la piste Gilles Villeneuve.

L'épreuve canadienne devra faire fort pour convaincre les fans après de longues heures passées devant les 24 heures du Mans également disputées ce week-end.

Avant de retrouver le chemin d'une véritable course de Formule 1 en Autriche le 3 juillet prochain, l'île Notre-dame accueillera pour sa part, cinq pilotes de Formule 1 en activité.

Si l'on conserve Pierre Gasly, Alexander Albon et Nicholas Latifi, nous saluons le retour de Valtteri Bottas après des débuts honorables dans les rues de Monaco.

L'appel serait incomplet sans la mention du leader du championnat, George Russell et sa Williams qui semble avoir une quatrième victoire consécutive en ligne de mire.

En l'absence de Charles Leclerc, difficile d'imaginer une autre issue que la couronne mondiale pour le Britannique.

Cette situation n'aura pas pour effet de déforcer le reste du plateau qui s'efforcera comme chaque fois d'assurer le spectacle.

Pour cela, on peut compter sur Zhou (Renault), Schumacher (Racing Point), Deletraz et Fittipaldi (Haas) qui, privés de course de Formule 2 auront la rage de vaincre.

Ce seront les grands débuts du Youtubeur anglais "Arava" qui défendra les couleurs d'Alfa Romeo, dont il est le responsable des ressources humaines pour la branche esportive.

Nous vous donnons déjà rendez-vous à 18H sur Auvio pour la conclusion de cette aventure débutée il y a trois mois. L'épreuve sera également diffusée sur la Deux aux environs de 22h30.

Maxime Potar et Thibaut Rinchon vous accompagneront jusqu'à la ligne d'arrivée de cet ultime affrontement.