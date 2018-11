Après avoir suivi les deux premières soirées de compétition sur les antennes de la RTBF, Maxime Berger et Maxime Potar vous accompagneront une nouvelle fois pour une ultime session de jeu opposant les 25 meilleurs pilotes du monde sur le jeu officiel de la Formule 1.

La finale sera composée de quatre courses en Allemagne, Singapour, Etats-Unis et une finale sous les étoiles d'Abou Dhabi aux conditions de course exceptionnelles. Au-delà d'une double attribution des points, la durée de l'épreuve passera de 25 à 50 % de distance, une opportunité d'exploiter les stratégies.

Laissée ouverte grâce à cette règle, la course au titre se transforme en chasse à l'homme au fur et à mesure des courses. Brendon Leigh et sa Mercedes défendent leur titre acquis en 2017 avec une domination sans équivoque depuis sa première victoire à Melbourne et trois autres ont suivi. Seuls Daniel Bereznay (l'équipier de Leigh) et Frederik Rasmussen (Toro Rosso) ont réussi à s'imposer.

Le classement général montre la domination de Mercedes et ses pilotes sur les deux tableaux car, oui, les équipes se battent elles aussi pour le championnat constructeur. Les flèches d'argent cumulent 206 unités, il reste 235 points à attribuer et rien n'est encore gagné.

Qui remportera le 200.000 dollars de cash prize et sera le champion du monde F1 Esport Pro Series 2018 ? Rendez-vous sur Auvio et la Deux ce samedi 17 novembre dès 20h pour connaître la réponse.