F1 Esport Pro Series : Premières leçons

Et Brendon Leigh me direz-vous ? Le double champion du monde n'est désormais plus aidé par Bereznay et ses talents de metteur au point chez Mercedes. Longtemps proche de son nouvel équipier, le Polonais Krutyj, Leigh aura le mérite de s'être battu pour accrocher des points sur deux courses. Sa quatrième place à Bakou, a près de 3 secondes du podium, annonce une campagne difficile pour la marque à l'étoile.

Marcel Keifer, le pilote Racing Point, pointe au troisième rang de la hiérarchie bien aidé par des résultats solides et constants. Titulaire de 31 points tout reste possible pour lui à l'issue du championnat si Tonizza ou Rasmussen commettent une faute. Dans l'ombre des leader certains parviennent à attirer l'attention à l'image du pilote Vitality-Renault, Jarno Opmeer, un petit point derrière Salih Saltunc et capable de faire mieux si la chance continue à lui sourire. Naukkarienen a prouvé à son équipe Williams Esports qu'il était un élément important dans la réussite de son équipe en ramenant la deuxième place et le podium à Bakou pour sa seule course disputée.



S'il est important de rappeler que l'équipe championne repartira avec 500.000 dollars, deux pilotes performants sont nécessaires pour y arriver. Ce qui pourrait poser un souci à Ferrari. La Scuderia, a ce stade en tête (65 points) n'a pu compter que sur un seul de ses pilotes. RedBull Esport à contrario s'est forgé une solide seconde place (44 points) grâce à ses deux sim racers. Le podium est complété par Sport Pesa Racing Point (39 points). Derrière Alfa Romeo quatrième (35 points) on retrouve un midfield disputé entre Vitality Renault, Mclaren Shadow , Mercedes et Williams Esport.