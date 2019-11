F1 Esport Pro Series : Direction Spa-Francorchamps (LIVE vidéo 20H)

Au programme, les tracés d'Hockenheim, Monza et ... Spa-Francorchamps ! Si la manche belge de l'édition 2018 avait réservé de nombreux rebondissements, la bagarre devrait déjà faire rage en qualifications. L'écart entre les joueurs étant toujours plus serré au fil des épreuves.

Et Brendon Leigh me direz-vous ? Le double champion du monde en titre caracole dans le peloton. Certes, il nous gratifie de belles actions en piste, mais son manque de mise au point de la Mercedes ne lui permet pas d'en exploiter tout le potentiel. Avec 48 points difficilement obtenus, il dispose de dix unités d'avance sur Cedric Thomé, l'Allemand vainqueur du Grand Prix du Canada.

Avant de s'aventurer sur ces trois pistes légendaires, voyons ensemble le profil du championnat à mi-parcours. Six épreuves ont déjà désigné leurs vainqueurs, offrant quatre lauréats différents. David Tonizza (Ferrari) est désormais considéré comme l'homme fort de ce début de campagne avec sa Ferrari. Il comptabilise trois succès, ce qui l'a propulsé en haut du classement provisoire avec 104 points. Dans son aspiration, la Red Bull de Fredrik Rasmussen, vainqueur à Bakou sans aucun doute, son plus sérieux rival titulaire de 92 points. Outsider, mais toujours dans les bons coups, Jarno Opmer sur la Renault n'a rien gagné, mais à réussi à gagner sa place dans les points ce qui le place au troisième rang avec 59 unités. Délivré de la pression l'obligeant à s'imposer cette saison lors de la manche de Silverstone , Marcel Keifer sur la Sport Pesa Racing Point est considéré comme la révélation de l'année. Avec 56 points, il reste candidat au podium final.

F1 Esport Pro Series : Direction Spa-Francorchamps - © Tous droits réservés

À quoi doit-on s'attendre pour cette nouvelle joute, un duel Tonizza face à Rasmussen ? Les trois courses de ce troisième show montrent des capacités spécifiques. Monza offre la vitesse, Spa les dénivelés et courbes rapides quant à Hockenheim, il faut régler une voiture rapide en ligne droite et collée au bitume dans le stadium. Sans prendre en compte le paramètre météo assez capricieuse, cela donne l'eau à la bouche ...



Vous le savez si vous avez suivi cette saison, chaque écurie de Formule 1 dispose de trois pilotes à aligner dans deux voitures. Selon les dernières informations en direct du G-Finity de Londres annoncées sur les réseaux sociaux, plusieurs changements de baquets devraient s'opérer. Si on note le retour d'Isaac Price chez Williams Esport (alors que le garçon n'a pas marqué les esprits) on peut être surpris de l'introduction en piste pour l'équipe Sport Pesa Racing Point de L. Blakeley en remplacement de ... Marcel Keifer.

Si ce choix peut vous paraître discutable alors que Keifer est quatrième du classement, il est de bon ton de se remémorer que le vainqueur des 500,000 $ n'est pas le pilote, mais l'équipe ! Aux yeux des écuries impliquées, seul le résultat constructeur importe. Nos voisins Français seront heureux de voir débuter lors de la troisième course le pilote Nicolas Longuet.