Barcelone, une piste bien connue des pilotes et des écuries puisque accueillant souvent (pas cette année) les essais d’avant saison. Un tracé référence qui donne d’habitude une idée de la hiérarchie que l’on devrait avoir sur la saison.

Deux séances libres d’une heure aujourd’hui et deux fois Mercedes devant, sur une piste qu’ils pensaient leur être moins favorable.

En P1 Bottas 33/1000 devant Verstappen qui avait avorté son premier run à cause du trafic et poursuivi avec des gommes qui n’étaient plus à la meilleure température.

En P2 Hamilton devant Bottas…et les Red Bull 9 et 10. Verstappen avortant à nouveau son tour rapide pour une approximation au virage 10 reprofilé. Un peu plus tard en gommes Medium, il a aussi abîmé son aileron avant sur un vibreur.

►►► À lire aussi : Russell chez Mercedes dès cette saison ? " Il y a toujours des conneries qui circulent ", réagit Bottas

►►► À lire aussi : Hamilton au sujet du respect entre lui et Verstappen, "Certains sont plus intelligents que d'autres..."

Alors, le duel aura-t-il lieu ? Oui je le pense mais Mercedes est là et bien là et même peut-être devant. Très bien aussi en longs runs. Mais pas encore de conclusions trop hâtives. La question dans le paddock, c’est de savoir si Verstappen ne commet pas trop d’erreurs. Il répond qu’il n’est intéressé que par la première place et que donc il pousse à la limite de la limite. Une chose est sûre, pour espérer battre un Hamilton toujours au sommet de son art, il devra rendre une copie parfaite. Il a un peu moins d’expérience aussi, 23 ans face à 36 et 7 titres mondiaux. Rappelons quand même qu’Hamilton a déjà également été à la faute, de manière plus grossière à Imola, où il a pu compter sur une bonne dose de réussite pour limiter les dégâts et finir deuxième.

Ici la qualification sera déterminante et verstappen peut y rebondir. 27 fois sur les 30 GP disputés ici, la victoire est revenue à un pilote s’élançant en première ligne et 22 fois depuis la pole. Morale de l’histoire, on compte sur vous pour vivre cele ensemble sur Tipik dès 14 heures 55 ce samedi.