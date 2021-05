Barcelone constituera ce week-end le terrain de jeu du quatrième affrontement entre Lewis Hamilton et Max Verstappen. Le Britannique, vainqueur dimanche dernier au Portugal, débarque avec 8 points d’avance sur le Belgo-Néerlandais, mais le pilote Mercedes sait qu’il ne sera pas question de laisser d’opportunité à son principal rival : "Max a une voiture et une équipe pour le titre cette année. Red Bull pourrait profiter de la moindre faille si on ne performe pas correctement. Bien sûr en tant qu’équipe championne du monde, notre expérience va vraiment nous servir dans ce face à face, mais ce qui sera crucial, c’est la fiabilité. Et puis, n’oublions pas le point accordé pour le tour le plus rapide, cela revêt une importance majeure quand les écarts son infimes au championnat."



La piste espagnole fait ressurgir de beau souvenir pour Verstappen. C’est ici qu’il avait décroché le premier succès de sa carrière (ndlr : il en compte à présent 11) pour son premier GP avec Red Bull. À l’époque, l’équipe avait fait passer le Belgo-Néerlandais de Toro Rosso à Red Bull tandis que Daniil Kvyat avait effectué le chemin inverse. Une nouvelle victoire au GP d’Espagne serait en tout cas un beau cadeau pour le 100è grand-prix de Max au sein des troupes de Christian Horner.



"Ce serait vraiment beau de remettre cela ! Mercedes et nous sommes très proches. Mais ce circuit-ci, je le connais bien mieux que Portimao et surtout le grip devrait y être plus normal. Il faudra qu’on trouve les bons réglages et on devrait être compétitifs.



De son côté Hamilton, qui reste sur quatre victoires consécutives à Barcelone, connaît le début de saison le plus réussi de sa carrière d’un point de vue chiffré. Un scénario auquel ne s’attendait pas vraiment le Britannique après des essais hivernaux mitigés.



"On ne s’attendait pas à être aussi fort que ce qu’on a montré durant ces 3 premières courses, reconnaît le Britannique. Il y avait des craintes chez tout le monde dans l’équipe. Mais nous savions que nous avions une voiture tout à fait correcte. On le voyait dans les données chiffrées. Mais ça ne se traduisait pas en piste, c’était compliqué. Nous sommes parvenus à maximiser tout cela et à extraire le maximum et en plus on a pu compter sur les petites fautes de la concurrence, mais on ne sera pas toujours aussi chanceux. "