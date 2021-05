F1 Espagne, EL 2 : Meilleur chrono pour Hamilton devant Bottas, Verstappen 9è

Lewis Hamilton s'est montré le plus rapide de la deuxième séance d'essais libres du GP d'Espagne sur le circuit de Barcelone devant Valtteri Bottas (qui s'était lui adjugé la séance matinale). Le champion du monde, auteur d'un chrono 1.18.170, a devancé son équipier de 139 millièmes et le monégasque Charles Leclerc (Ferrari) de 165 millièmes à peine.



On navigue ensuite en formation dans la suite du classement avec un très bon après midi pour les Alpine d'Esteban Ocon, 4è, et Fernando Alonso 5è. Pierre Gasly et Yuki Tsunoda ont eux positionné leurs Alpha Tauri aux 6è et 7è rang.

Max Verstappen, deuxième au classement du championnat du monde (à 8 points de Lewis Hamilton), n'a quant à lui signé que le 9è chrono, mais le pilote Red Bull n'a pas vraiment chassé le chrono chaussant les pneus médiums durant une bonne partie de la séance. Le Belgo-Néerlandais, qui a aussi commis quelques erreurs, a d'ailleurs empoché son meilleur temps avec ces gommes médiums en 1.18.785 à 6/10 de Lewis Hamilton.



Demain, troisième et dernière séance d'essais libres à 12h avant la séance qualificative dès 14h55 en direct sur Tipik.