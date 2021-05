Gaetan Vigneron - © Tous droits réservés

F1 Espagne : 36/1000 d’écart, trois fois moins qu’un clignement d’œil… !. - F1 - GP... Vendredi, Mercedes était devant mais je vous avais mis un "mais’’… Quid de Verstappen en pneus tendres sur un tour rapide sans erreurs et sans trafic? La réponse est tombée samedi matin en P3. Verstappen le plus rapide. La qualification venant confirmer ce que l’on pouvait espérer pour le spectacle. Un duel, un formidable duel entre deux écuries, entre deux super pilotes. Hamilton émerge pour 36/1000…trois fois moins qu’un clignement d’œil… !. Quasi 1.000 personnes qui travaillent sans relâche pour dessiner et construire ces machines les plus rapides au monde, au sommet de la technologie, deux pilotes qui domptent ces bêtes sauvages et au bout du compte un écart si minime… !. La 100ième pole de Lewis Hamilton, quel moment d’Histoire. Il est toujours là quand cela compte vraiment et on a l’impression que plus il y a de pression, plus il performe. Mais Verstappen sera en première ligne à ses côtés. En août dernier, il était à 7/10, aujourd’hui à 36/1000…, ce qui situe les progrès de la Red Bull. Pas besoin de bande annonce pour le GP… !. Mention encore à Charles Leclerc 4ième pour la troisième fois avec sa Ferrari, à Esteban Ocon 5ième et pour la 3ième fois devant Alonso et aux deux McLaren à nouveau dans le top 10. Rendez-vous sur Tipik dès 14 heures 30 pour un fabuleux spectacle.