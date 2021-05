GP Espagne 1994 : Damon Hill frustre Michael Schumacher, bloqué en 5e vitesse durant de nombreux... 29 mai 1994. Le Grand Prix d'Espagne, cinquième manche de la saison 1994 de Formule 1. Vainqueur des quatre premières courses de la saison (Brésil, Pacifique, Saint-Marin et Monaco), Michael Schumacher se présente à Barcelone avec sa jauge de confiance au maximum. Le pilote Benetton a, qui plus est, réalisé la pole position devant Damon Hill (Williams), Mika Hakkinen (McLaren), JJ Lehto (Benetton) et Rubens Barrichello (Jordan).