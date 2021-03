GP Turquie 2020 : Lewis Hamilton décroche son septième titre de Champion du Monde - Formule 1 -... Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté un Grand Prix de Turquie absolument passionnant et décroché avec panache son septième titre de Champion du Monde, ce dimanche sur la piste détrempée, puis de plus en plus sèche, du circuit de l'Istanbul Park.