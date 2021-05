F1 en direct : Suivez le GP du Portugal à Portimao (LIVE dès 15h35)

Valtteri Bottas parviendra-t-il à conserver la première place qu’il a acquise samedi en s’emparant de la pole position ? Réponse ce dimanche sur Tipik à partir de 15h30 avec le GP du Portugal sur le circuit de Portimao pour la 3e manche du championnat du monde de Formule 1. Lors des deux premières manches de la saison, les polemen – Max Verstappen d’abord, Lewis Hamilton ensuite – ne sont pas parvenus à s’imposer après avoir signé la pole la veille. Le Finlandais espère donc inverser la tendance.

Bottas s’élancera donc de la 1ère place sur la grille aux côtés de son équipier, en tête du classement avec un petit point d’avance sur Verstappen. Le Néerlandais partira de la 3e place juste devant son équipier Sergio Perez. Les Ferrari de Carlos Sainz et de Charles Leclerc sont 5e et 7e et séparées par Lando Norris.

