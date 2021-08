C’est une légende… avec 2 titres de champion du monde, 14 victoires en Formule 1, sans oublier 1 succès à Indianapolis : le Brésilien Emerson Fittipaldi a marqué l’histoire du sport automobile.

A 74 ans, Emo, pour la toute première fois, a piloté une voiture de course sur le plus beau circuit du monde. " C’est une expérience fantastique. Je n’ai jamais fait de course à Spa Francorchamps. Rouler avec ders voitures historiques m’a procuré beaucoup d’émotions. Spa est fantastique comme circuit. "

Son bolide d’un jour… la copersucar, une Formule 1 qui a marqué sa carrière et qui lui tient particulièrement à cœur. " C’est la meilleure voiture copersucar Fittipaldi que j’ai construite avec mon frère. Jai terminé deuxième au Brésil. Imaginez, une voiture brésilienne avec un pilote brésilien, c’était une grande fête. "

C’était en 78, quelques années plus tôt, Fittipaldi s’imposait au GP de Belgique, à Nivelles en 72 et 74, l’année de ses 2 sacres. " Je me rappelle très bien, c’était à Nivelles. Une fois avec Lotus, une fois avec McLaren. C’était un circuit joli mais différent de Spa. Spa a des virages différents, c’est fantastique ici. "

" La sécurité est bien meilleure qu’avant. Jacky Stewart me disait qu’il avait terminé sa course contre un arbre. Le Grand-Prix était fini à Spa "

Après avoir enchainé les virages emblématiques comme la Source et l’Eau Rouge, Emerson Fittipaldi a rangé sa copersucar, mais pas question de quitter Francorchamps, il y du spectacle et un duel d’anthologie qui s’annonce. " C’est incroyable, parce que la bagarre entre Max Verstappen et Lewis Hamilton sera fantastique. C’est la première fois depuis longtemps que Max peut jouer le titre. C’est un championnat très spécial. "