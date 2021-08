Le reste de la journée s’est déroulé dans la bonne humeur dégagée par les jeunes supporters, souvent acquis à la cause du voisin néerlandais, Max Verstappen . Qualifs de F3, Porsche Super Cup, W Series, nouveaux essais de F1 et visite de la fan zone ont continué à rythmer notre vendredi. La sortie du circuit, aux alentours de 18h30, s’est déroulée sans inconvénient.

Une fois passée la sécurité et le Covid Safe Ticket montré, direction la tribune des 17-27 ans et début des festivités. Le bruit des moteurs V6 nous replonge en enfance et nous fait oublier ces petites mésaventures… La réalité économique de la F1 nous rattrape vite !

La voiture garée à 11h30 et la F3 définitivement ratée, nous nous sommes empressés pour profiter de la moitié des essais de F1 commencés il y a quelques minutes seulement. Mais une nouvelle surprise nous attendait : l’entrée au circuit pour les piétons. Il pleuvait (que serait ce magnifique circuit sans cette invitée "surprise" ?) et le parking se situait dans un espace totalement vert. Résultat ? De la boue partout. Alors qu’on demande à un responsable s’il est possible de passer par la route pour ne pas mouiller nos chaussures avant même l’entrée au circuit, celui-ci respecte les directives et nous oblige à passer par un terrain complètement boueux et mouillé. Pas de planches de bois ou d’autres solutions pour protéger le spectateur. Rien. Les plus expérimentés avaient prévu une paire de bottes, pas nous. Nous commençons la journée avec les orteils trempés.

Les premiers tours de pistes sont effectués à 10h05 par les F3. Dans l’optique de ne rater aucune miette du spectacle proposé par les bolides durant tout le week-end, nous décidons de quitter Bruxelles dès 8 heures du matin. Nous nous doutions que quelques bouchons pourraient se former aux alentours du circuit vu l’importance de l’évènement mais, novices en la matière, nous avons eu la surprise d’être restés coincés dans les files durant plus de deux heures pour n’effectuer qu’une poignée de kilomètres avant d’atteindre le parking "zone rouge" situé à Blanchimont.

Dimanche matin, même son de cloche. Nous avons, à nouveau, mis plus d’une heure pour effectuer quelques kilomètres à l'approche de l'anneau spadois. Mais il y a plus à plaindre. Dans notre tribune, nos voisins nous expliqueront qu’ils ont démarré à 7h45 pour arriver au circuit à 15h30 (dont six heures pour effectuer les cinq derniers kilomètres). Père et fils ne venaient ni du Mexique pour supporter Sergio Perez ni d’Australie pour encourager Daniel Ricciardo, mais d’un hôtel allemand... à une heure de Francorchamps.

De notre côté, après avoir montré notre pass "parking rouge", les responsables du parking nous ont, par erreur, carrément fait rentrer à l’intérieur du circuit avant qu’un autre responsable nous présente ses excuses et nous demande de faire demi-tour pour regagner notre véritable parking en slalomant entre les supporters. Résultat ? Une vingtaine de minutes de perdues mais une expérience surréaliste qui nous a fait sentir VIP l'espace de quelques minutes.

Après les dernières courses de F3 et de Porsche, la F1 était censée venir boucler un week-end avec une course qui promettait d’être mémorable. Après la parade des pilotes, le tour de mise en grille et la Brabançonne (que nous n’avons pas eu la chance d’entendre car notre tribune ne comprenait pas de haut-parleurs et ceux de la tribune d’à côté étaient en panne), nos yeux étaient prêts à admirer la bagarre pour le titre que se livrent Lewis Hamilton et Max Verstappen, entremêlée par la fougue d’un étonnant George Russell et sa modeste Williams. Début du Grand-Prix prévu à 15h, il n’en sera finalement rien.

La suite, on la connait. Plus de trois heures d’attente sous la pluie à attendre ce que tout le monde croyait mais ne voulait surtout pas voir s’officialiser : l’annulation de la course. Trois heures d’attente marquées par la bonne humeur des fans présents, notamment des supporters de Max Verstappen qui continuaient de chanter malgré les circonstances, le désarroi d’autres supporters qui, se faisant à la réalité, quittaient la piste avant l’annonce officielle. Trois heures marquées également par le manque d’information. On entendait des gens appeler leurs proches devant la télévision, dans le but d’obtenir plus de renseignements.

Tristes et avec un goût de trop peu, nous quittions le circuit aux alentours de 19h pour découvrir notre voiture stationnée dans un champ de boue, que nous avons malgré tout réussi à sortir malgré quelques gouttes de sueur, contrairement à d’autres fans qui ont dû attendre un tracteur pour les dépanner. La suite a été marquée par de nouveaux bouchons pour enfin rentrer à Bruxelles vers 22h30 et mettre fin à un week-end tristement historique puisque Spa-Francorchamps est devenu le théâtre du Grand-Prix... le plus court de l'histoire de la F1.

Si les fans ont eu la joie de fouler les tribunes d’un circuit mythique après une édition 2020 à huis clos, les 75 000 personnes présentes (sur une capacité de 150 000 en temps normal) ce week-end à Spa-Francorchamps, dont nous faisions partie pour la première fois, garderons un souvenir particulièrement rock and roll d’un week-end où la musique des moteurs était censée bercer nos oreilles.