F1 : "Dire qu’Hamilton a été volé est une absurdité", déclare Ecclestone

Bernie Ecclestone, l’ancien patron de la Formule 1, a dit "ne pas comprendre la polémique", chez nos confrères de Sky Sports. Il estime que le Britannique ne devrait pas se plaindre : " Lewis Hamilton n’a pas été privé d’un championnat de Formule 1 et chez Mercedes ils passeraient pour de mauvais perdants s’ils font appel".

Lewis Hamilton a mené la course quasi de bout en bout, mais le final ne s’est pas déroulé comme le clan Mercedes l’avait imaginé. Max Verstappen, a profité d’une entrée de la safety car , dans le 53e des 58 tours de la course, pour revenir sur le Britannique. Le Néerlandais a réussi à dépasser Hamilton dans l’ultime tour, une fois la voiture de sécurité rentrée aux stands.

Lewis Hamilton, très remonté après avoir passé la ligne, s’est montré plus qu’irrité à la radio en parlant "d’une manipulation". © AFP or licensors

Lewis Hamilton, très remonté après avoir passé la ligne, s’est montré plus qu’irrité à la radio en parlant "d’une manipulation". Des propos qui ont fait réagir Bernie Ecclestone : "Je voudrais bien savoir qui a manipulé la course et qui est assez intelligent pour le faire. C’est juste un concours de circonstances", a conclu celui qui a régné pendant 40 ans, sans partage, sur le monde la Formule 1.