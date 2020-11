F1 : Des pages d'histoire qui se succèdent...

​​​​Jamais facile de tirer les enseignements d’un événement que l’on n’a pas vécu sur place. Il nous manque le ressenti, l’atmosphère, les discussions avec les protagonistes, les regards, le body language, les confidences en off… Drôle de période.

L’autre jour je lisais un article d’un confrère étranger qui s’inquiétait, dans le domaine du ballon rond, de cette nouvelle communication à distance, standardisée qui arrange pas mal les joueurs, moins sollicités à l’interview et heureux de laisser d’autres professionnels répandre le message qui leur convient.

On est bien sûr dans un contexte exceptionnel mais la question posée n’est pas inintéressante. Que se passera-t-il lors du retour à la normale, y aura-t-il à nouveau un accès suffisamment proche entre les acteurs et ceux qui relatent leurs actions ?

En F1, quand vous êtes aujourd’hui dans le paddock, c’est au contraire plus ouvert qu’autrefois. Il y a moins de monde et ceux qui sont présents sont assimilés aux spécialistes qui méritent qu’on leur accorde de son temps.

N’en déplaise aux détracteurs de la discipline reine du sport auto, la Formule 1 fait preuve depuis le début de cette fichue période de beaucoup de professionnalisme. C’est le premier sport à avoir recommencé au niveau mondial. Le protocole sanitaire mis au point a été cité en exemple et d’autres disciplines s’en sont inspirées.

13 épreuves ont déjà pu se disputer. La question du futur immédiat se pose néanmoins. Il reste 4 GP. Avec le reconfinement qui se précise dans différents pays d’Europe notamment, la F1 pourra-t-elle aller jusqu’au bout de sa saison ?

Les écuries ont l’air d’être plutôt optimistes, arguant que le système de bulles et sous-bulles mis en place est tellement rigoureux que les risques encourus, à la fois pour le monde de la F1 mais aussi pour les habitants des pays visités, sont peu importants.

Depuis le début décalé de la saison, le Grand Cirque s’est déplacé dans 8 pays pour 13 courses. Plus de 60.000 tests ont été effectués pour seulement 54 cas positifs recensés à la fois dans les teams et toutes les autres parties concernées par l’organisation d’un GP.

Le dernier mot appartiendra toujours aux autorités des pays devant accueillir ces derniers GP. A eux de donner ou non le feu vert. Pour l’instant, c’est plutôt le feu vert.

Dimanche, à Imola, une semaine après que Lewis Hamilton ait écrit une nouvelle page d’histoire avec sa 92ième victoire, son écurie Mercedes a fait de même avec un 7ième titre mondial des Constructeurs consécutif. Du jamais vu. Mercedes s’est lancé très tôt dans le programme du moteur turbo hybride, y consacrant beaucoup d’énergie et de ressources.

Ils ont essuyé les plâtres, dû assumer plusieurs revers, quelques moqueries mais le travail de longue haleine a fini par payer.

Depuis 2014 ils ont affolé toutes les statistiques, avec 3 pilotes, Lewis Hamilton, Nico Rosberg et Valtteri Bottas, des ingénieurs de haut vol, des employés si efficaces, à la fois à Brackley et à Brixwoth pour une parfaite partition châssis et moteur et un chef d’orchestre unique à la baguette, Toto Wolff, bien secondé par un Niki Lauda encore associé aux succès avec cette étoile rouge qui continue à scintiller sur la carrosserie des Flèches d’argent devenues noires.

Sans oublier ceux qui ont participé aux fondations dont notamment Ross Brawn et un certain Michaël Schumacher. Dimanche, Mercedes a signé sa 100ième victoire dans l’ère turbo hybride, depuis 2014. Il n’y a jamais de secret ou de magie dans une telle réussite insolente.

Beaucoup beaucoup de travail, de la rigueur, de l’organisation, de la motivation, de l’enthousiasme, de la fierté, de la détermination, de la passion, de l’homogénéité, une attention aux moindres détails, …

Et le facteur humain. Et là, Toto Wolff a mis la barre très haut. Mais c’est parfois aussi assez basique comme management. Ce n’est pourtant pas donné à tout le monde.

Pour tirer le maximum de ses troupes, il veut les mettre dans les meilleures conditions, leur donner le goût de se défoncer, d’être audacieux, de ne jamais rien lâcher et pour cela, il les soigne aux petits oignons, s’inquiète de leur bien-être, n’hésitant pas à les récompenser pour leur travail, à faire en sorte qu’ils se sentent considérés, les aidant à devenir une meilleure version d’eux-mêmes, dans une atmosphère positive empreinte de respect, de soutien et de compréhension.

De l’extérieur cela semble parfois simple ou facile mais ce ne l’est pas. Chapeau bas de parvenir ainsi à maintenir le niveau, saison après saison, dans une discipline aussi exigeante et concurrentielle. Faut aussi mentionner le soutien jamais démenti de la Maison Mère. Là aussi se pose la question du futur.

Toto Wolff a, cette fois officiellement, révélé qu’il allait progressivement passer la main. Un moment délicat pour Mercedes. Et qui peut entraîner d’autres dominos.

Pièce maîtresse dans l’échiquier, Lewis Hamilton, en fin de contrat, a laissé planer un doute, déclarant qu’il avait encore envie et faim de succès mais qu’il n’y avait aucune garantie de le voir sur la grille en 2021.

Certains pensent qu’il veut ainsi mettre un peu la pression sur Mercedes pour son nouveau contrat. Je me demande si ce n’est pas plutôt un questionnement plus personnel sur ses envies de vie future, sur ce qu’il veut faire d’une vie consacrée à ces Formules 1 tellement enivrantes mais qui vous bouffent aussi une bonne partie, si pas tout, de votre vie à côté.

Le fait de savoir que Toto Wolff va prendre un peu de recul doit inévitablement lui faire se poser le même type de questions.

En attendant d’en savoir plus, il devrait dans 15 jours écrire une autre et nouvelle page en égalant les 7 titres mondiaux de Michaël Schumacher.

Quelle fin de saison… !