GP Etats-Unis 2021 : Victoire de Max Verstappen - Formule 1 - 24/10/2021 Max Verstappen (Red Bull) ou Lewis Hamilton (Mercedes) ? Un des deux pilotes sera sacré champion du monde de Formule 1 en cette saison 2021. Ce dimanche, 17e manche de la saison sur le tracé d’Austin, aux Etats-Unis. Auteur de la pole position, Verstappen s’est fait surprendre par Hamilton au départ. Le Néerlandais est toutefois parvenu à s’imposer, possédant maintenant 12 points d'avance sur le pilote Mercedes au championnat. Il reste cinq manches pour boucler cet exercice 2021.

07/11 : Grand Prix du Mexique, deux victoires de part et d'autre

La Red Bull de Max Verstappen au Mexique en 2019 © AFP Lors de la dernière édition du Grand Prix du Mexique, en 2019, Lewis Hamilton s'était imposé après une grosse bagarre avec... Max Verstappen peu après le départ. Le Néerlandais, qui avait terminé sixième, n'avait d'ailleurs pas mâché ses mots envers le Champion du Monde après la course. "Maxico" avait auparavant remporté les éditions 2017 et 2018. "LH" l'avait lui emporté une première fois en 2016, alors qu'en 2015, année du retour du Grand Prix du Mexique au calendrier, c'est Nico Rosberg (Mercedes) qui avait goûté à la victoire. Notre avis : Avantage Max Verstappen. Sans une pénalité de trois places pour non-respect d'un drapeau jaune, Max Verstappen serait parti depuis la pole position au Mexique en 2019. En Q3, il avait devancé Lewis Hamilton de plus d'une demi-seconde ! La Red Bull étant encore plus performante et compétitive qu'à l'époque - même si elle l'est depuis longtemps sur ce circuit situé à plus de 2000 mètres d'altitude -, le Néerlandais aura sans doute le package nécessaire pour frapper fort dans le stadium.

Le Résumé du GP Mexique 2019 - Formule 1 - 28/10/2019 Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté le Grand Prix du Mexique. Cette victoire – la 83e de sa carrière – consolide sa première place au classement du championnat. Sa 6e couronne mondiale n’est plus qu’une question de temps. Sebastian Vettel (Ferrari) et Valtteri Bottas (Mercedes) ont complété le podium. Après un départ chahuté et des touchettes entre Max Verstappen (RedBull) et les Mercedes, ce GP a tourné à la bataille stratégique. Avec un élément central : la gestion des pneus.

14/11 : Grand Prix du Brésil, une édition débridée en 2019

Max Verstappen emmène le peloton au Brésil en 2019 © AFP Lors de la dernière édition du Grand Prix du Brésil à Interlagos en 2019, Max Verstappen avait signé la pole position et l'avait emporté devant Pierre Gasly (Toro Rosso) et Carlos Sainz (McLaren). Un podium inédit au terme d'une course marquée par les rebondissements et les interventions de la voiture de sécurité. Trop optimiste lors d'une tentative de dépassement sur Alex Albon (Red Bull), alors deuxième, en fin d'épreuve, Lewis Hamilton avait écopé de cinq secondes de pénalité et terminé en septième position. Le Britannique s'était imposé à Sao Paulo en partant depuis la pole position en 2016 et en 2018, et en 2008, c'est là qu'il avait décroché son premier titre mondial au terme d'un suspense à couper le souffle. Notre avis : Avantage Max Verstappen. Peu importe la météo, Mad Max a toujours été impressionnant à Interlagos.

Le Résumé du GP Brésil 2019 - Formule 1 - 18/11/2019 Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a décroché ce dimanche sa troisième victoire de la saison à l’occasion du Grand Prix du Brésil, avant-dernière épreuve de la saison 2019 du Championnat du Monde de Formule 1. Auteur de la pole position la veille, Max Verstappen a devancé son ancien coéquipier français Pierre Gasly (Toro Rosso), qui a profité des nombreux faits de course qui ont émaillé le final de l’épreuve pour monter sur le podium pour la première fois de sa carrière. Le Britannique Lewis Hamilton (Mercedes), dépassé à deux reprises en course par Max Verstappen, est monté sur la troisième marche du podium après avoir tenté le tout pour le tout en fin de Grand Prix et accroché le Thaïlandais Alex Albon (Red Bull), qui se dirigeait vers le premier Top 3 de sa jeune carrière.

21/11 : Grand Prix du Qatar, la grande inconnue

Le petit dernier ajouté au calendrier 2021, c'est le Grand Prix du Qatar ! Un circuit bien connu des animateurs du MotoGP, mais pour les pilotes de Formule 1, il s'agira d'une grande première. Losail, c'est un circuit rapide, avec des virages essentiellement pris à haute vitesse, et avec une ligne droite de départ/d'arrivée longue de plus d'un kilomètre, les possibilités de dépassement seront nombreuses... Notre avis : Avantage Lewis Hamilton. Sur un circuit pareil, la Mercedes devrait prendre l'avantage sur la Red Bull. Au moins lors des qualifications. Et l'homme aux 100 victoires sera avide d'ajouter un nouveau Grand Prix à son impressionnante collection.

05/12 : Grand Prix d'Arabie Saoudite, une autre découverte

Le circuit de Jeddah devrait ressembler à ça © AFP Si le tracé de Losail a l'habitude d'accueillir des compétitions, ce n'est pas le cas du flambant neuf circuit urbain de Jeddah, en Arabie Saoudite. Ce sera long (6.174 km, seul Spa-Francorchamps fait mieux !) et très rapide pour un circuit urbain (on parle de plus de 250 km/h de moyenne, seul Monza fait mieux !) malgré... 27 virages répertoriés ! Notre avis : Avantage Lewis Hamilton. Le Champion du Monde rêvera de briller dans la nuit saoudienne et il trouvera là le terrain de jeu idéal pour parvenir à ses fins.

12/12 : Grand Prix d'Abu Dhabi, le bouquet final

Le podium du Grand Prix d'Abu Dhabi 2020 © AFP Si le titre se joue à Abu Dhabi, sur un circuit de Yas Marina qui n'a plus aucun secret pour les pilotes, difficile de dire qui sera susceptible de tirer son épingle du jeu. Lewis Hamilton est le recordman de victoires et de pole positions à Abu Dhabi (5), mais c'est Max Verstappen qui avait réalisé le doublé en 2020. Lors de la séance de qualification, le Néerlandais avait devancé les deux Mercedes de moins d'un dixième de seconde, et en course, il n'avait rencontré aucun problème pour s'imposer devant Valtteri Bottas et Lewis Hamilton. Précisons toutefois que le Britannique, à l'époque, se remettait du Covid-19 et était loin d'être en pleine possession de ses moyens. De plus, il était depuis longtemps assuré d'un septième titre de Champion du Monde... Notre avis : Egalité ! Aux deux hommes de se départager en piste...

GP Abu Dhabi 2020 : Victoire de Max Verstappen - GP Abu Dhabi 2020 - 13/12/2020 Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull) a remporté en surclassement ce dimanche à Abu Dhabi le dix-septième et dernier Grand Prix de la saison 2020 de Formule 1.