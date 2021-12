GP Australie 1994 : Premier titre polémique pour Schumacher - GP Australie 1994 - 14/03/2020 À l’entame du dernier rendez-vous de la saison, un point sépare Michaël Schumacher, leader du championnat, de Damon Hill. Sur le tracé d’Adélaïde, la lutte s’annonce donc intense entre les deux hommes et le duel tient toutes ses promesses. Schumi ne parvient pas à décramponner le pilote Williams. L’allemand part à la faute, touche le mur et revient sur la piste. Il sent le titre lui échapper et ferme la porte à la Williams de Damon Hill. C’est l’accrochage entre les deux hommes. Schumacher abandonne, mais la monoplace de Hill est également trop endommagée pour continuer. Schumi décroche donc un premier titre de champion du monde polémique « grâce » à cette collision. Le pilote Bentton offre à l’Allemagne son premier sacre mondial en F1. L’accrochage rappelle en tout cas furieusement celui survenu au Japon en 1989 entre Alain Prost et Ayrton Senna et après lequel le français coiffa aussi la couronne mondiale