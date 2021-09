F1 d’Italie : Latifi manque la Q2… à cause d’un lapin

F1 Monza : Latifi manque la Q2... à cause d'un lapin - F1 - GP d'Italie - 10/09/2021 Nicholas Latifi aurait pu rejoindre la Q2 vendredi lors des qualifications du GP d'Italie sur le circuit de Monza s'il n'avait pas dû donner un coup de volant pour éviter un lapin qui traversait la piste au moment de son passage. Engagé dans son tour rapide, le pilote Williams a en effet vu un animal surgir devant lui alors qu'il sortait à toute allure d'un virage. Grâce à un coup de volant ponctuel et à la vivacité du lapin, l'impact a pu être évité. Le Canadien a toutefois perdu un temps précieux dans l'affaire et s'est classé 16e de la Q1, la première place des pilotes éliminés. Trente-six millièmes de moins auraient pourtant suffi à Latifi pour faire mieux que son équipier George Russel, 15e et premier pilote qualifié pour la Q2. Les qualifications du GP d'Italie sont prévues ce vendredi et établiront la grille de départ pour la course sprint de samedi. Le résultat de celle-ci déterminera la grille de départ pour le GP de dimanche.