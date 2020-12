F1 : Coronavirus, Hamilton, Schumacher, Grosjean... Clap de fin sur une saison unique

Melbourne, vendredi 13 mars... Je marche vers Albert Park après une nuit assez courte où les rumeurs se sont succédé. Oui, des gars de chez McLaren sont positifs au coronavirus... Oui, le Grand Prix pourrait être annulé...

Les premiers essais libres sont tout proches, que va-t-il se passer ?

Après un dernier moment de flottement, Chase Carey, le Patron de la F1, nous convoque devant le Media Center pour annoncer que le Grand Prix est annulé... sans pouvoir encore donner des détails sur celui de Bahreïn et ceux qui sont prévus dans la foulée.

La veille, on s’était amicalement "foutu" d’Esteban Ocon qui déambulait dans le paddock avec un masque de protection. Le mot confinement ne faisait pas partie de notre vocabulaire.

Les poignées de mains franches et amicales étaient l’élémentaire geste de convivialité appliqué entre tous les membres de ce grand cirque de la F1.

Avant mon départ pour l’autre bout du monde en Australie, j’avais dîné avec mes parents (de 85 ans), sans savoir que 9 mois plus tard, je ne l’aurais pas encore refait et que la Noël, tellement symbolique de retrouvailles familiales pour eux, ne serait pas possible non plus.

Comme un Papa peut le faire avec ses filles, j’avais embrassé mes louloutes en n’imaginant jamais que je ne pourrais plus le faire... en 2020 !

En une fois, tout a basculé.

Retour en catastrophe au pays.

Saison suspendue.

La vie qui s’arrête. Je parle de la vraie vie, celle qu’on aime et qui reviendra inévitablement parce que c’est juste impensable autrement. Et la vie digitale qui s’emballe... tout par ordinateurs et tutti quanti interposés... Et les spéculations en tout genre... Pour rester dans le domaine de la F1, que n’ai-je pas entendu comme inepties !

Finalement, après plusieurs semaines de remuage d’archives, un calendrier se dessine. 17 Grands Prix annoncés, par paliers, pas en une fois d’ailleurs.

L’actualité a été assez fertile aussi, avec l’annonce de la non-reconduction du contrat de Vettel chez Ferrari, qui entraînera toute une série d’effets dominos.

>> Sebastian Vettel quitte Ferrari en chanson... et sur quelques fausses notes

Reprise donc en juillet. Premier retour sur le terrain à Silverstone, là où tout a commencé... en 1950.

Découverte de ce protocole sanitaire F1 qui fera merveille. Cité en exemple partout, il permettra finalement de se déplacer à l’étranger avec un minimum de risques et un maximum de garanties. Sincèrement chapeau bas à la F1 et ses responsables pour ce niveau d’organisation exceptionnel.

On découvre donc ces Grands Prix à huis clos, sans public, avec des gradins désespérément vides, alors que la F1 est avant tout ce partage d’émotions, de bruits, d’odeurs... Le paddock lui est désert. Les motor-homes, qui feront leur réapparition bien plus tard, sont remplacés par des containers anonymes.

Les commentateurs télé ont le privilège rare de pouvoir accéder au paddock. Pour le reste, nous sommes confinés (on commence à bien saisir de quoi il s’agit) dans le TV compound.

Curieusement d’ailleurs, les relations entre ceux qui sont présents, vont prendre une autre consistance. Cela permet même certaines découvertes.

Le calendrier remanié et essentiellement concentré sur l’Europe nous permet de découvrir de nouveaux tracés. A ce titre, le Mugello en Toscane reste un coup de cœur.

D’anciens circuits refont leur apparition, comme le Nürburgring, qui nous vaudra un week-end sibérien un peu surréaliste. Echarpes, gants, bonnets... C’est la F1 version sports d’hiver.

Même si à la fin c’est souvent Mercedes et Hamilton qui gagnent, on a droit à pas mal de belles courses.

Que dire de ce rendez-vous à Monza où Pierre Gasly s’impose avec l’AlphaTauri.

Quelle émotion de voir Pierre, un gars super, qui avait passé plusieurs Grands Prix à mes côtés comme consultant, se retrouver sur le plus beau podium de l’année, malheureusement sans spectateurs.

Quelle image que celle du Français assis de longs instants, seul sur ce podium, voyant défiler tous les moments compliqués par lesquels il était passé avant cette victoire qui fait que sa vie ne sera plus jamais la même.

Une émotion un peu semblable plus tard dans l’année à Bahreïn quand le Mexicain Perez s’impose lors de son 190ème Grand Prix.

Impossible de ne pas évoquer, dans cette folle saison, les records qui tombent. Pas n’importe lesquels. Ceux qui écrivent l’Histoire... Hamilton qui égale puis dépasse les 91 succès de Michael Schumacher. Les sept titres mondiaux aussi. Impensable il n’y a pas si longtemps.

Et les émotions qui continuent à se bousculer. Mick, le fiston, qui vient offrir le casque de Papa à celui qui vient de l’évincer des tablettes...

Le fils de qui intègre la F1, comme pour poursuivre une histoire familiale mise entre parenthèses suite à ce maudit accident de ski il y a bientôt sept ans.

Il n’y a pas de hiérarchie dans les émotions, toutes différentes, mais quand même.

Grand Prix de Bahreïn, la meute est lâchée et puis là en fond d’écran, une boule de feu gigantesque... Deux minutes 43 secondes avant d’être rassuré.

Tout gosse, sur le canapé chez mes parents, j’avais assisté pétrifié à la mort en direct de Roger Williamson, brûlé vif coincé dans sa monoplace au Grand Prix des Pays-Bas en 1973. Encore aujourd’hui je reste marqué par ces images.

Alors vous imaginez, quand des années plus tard, vous êtes le micro à la main, en train de vous demander si vous ne commentez pas en direct la mort d’un pilote, prisonnier des flammes.

Un pilote que vous côtoyez régulièrement, dont vous vous êtes rapproché sans doute grâce aux conditions sanitaires particulières du paddock confiné. Tellement de choses vous passent par la tête dans ces moments incroyables...

J’avais déjà vu quelques larmes couler sur le visage masqué de Romain quand nous avions fait son interview de fin de carrière en début de week-end.

J’en ai revu couler sur quelques visages quand il est réapparu miraculé dans le paddock de Sakhir et qu’il est venu vers moi pour évoquer des retrouvailles qui auraient pu ne jamais avoir lieu. J’ai été marqué par le choc que cet accident a engendré dans le paddock. Peut-être que cette folle période a rendu aussi les gens un peu plus sensibles...

Comme si tout cela ne suffisait pas, il y a encore eu l’expérience assez unique de la Biosphère d’Abu Dhabi, couplée à la quarantaine à Bahreïn et le transfert d’un Grand Prix à l’autre dans des conditions de film de science-fiction.

Voilà, rideau sur 2020... 17 Grands Prix du 5 juillet au 13 décembre, avec quatre fois trois Grands Prix en trois semaines.

Le compteur indique 513 Grands Prix. On le réactivera en mars prochain, sans doute encore au début dans des conditions difficiles. On y sera très vite. L’unique séance d’essais hivernaux de 3 jours aura lieu début mars.

C’est demain... un demain que je vous souhaite tellement meilleur que cet aujourd’hui pesant et souvent anxiogène. Parfois je me dis que les Grands Prix passés ensemble sur Tipik peuvent peut-être apporter un brin d’évasion à ceux qui les regardent.

Ce serait une si belle récompense des heures passées à préparer tout ça. Toujours avec le même enthousiasme...