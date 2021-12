La saison de Formule 1 touche à sa fin ce week-end dans un scénario digne d’un film hollywoodien. Les deux rôles principaux étant joués par Lewis Hamilton et Max Verstappen. Les dernières qualifications ce samedi, la dernière course ce dimanche : le GP d’Abu Dhabi est l’apothéose d’une saison incroyable qui est en train de rendre à la F1 tout son attrait !

Christian Horner, le patron de l’écurie RedBull, est aux premières loges de ce qui pourrait être le premier titre de Max Verstappen, son poulain. Il est très impressionné par le Néerlandais et lui donne l’avantage sur l’ensemble de la saison, notamment au micro de Gaetan Vigneron.

Mais comment aborder ce GP importantissime ? "Le plus important c’est d’en profiter. On s’est battu durement. La saison a été longue, neuf mois très intenses. Toute l’équipe a vraiment été brillante cette année. Max en particulier a été impressionnant, peu importe ce qui se passera ce dimanche, cette année a été incroyable. Pour le pilote et pour l’équipe."

Mais pourquoi Max mériterait-il plus le titre que Lewis ? "Parce que je pense qu’il a vraiment été un pilote exceptionnel. Je pense en plus qu’il a dû rouler dans une voiture qui n’était pas aussi rapide que la Mercedes depuis la pause cet été. Il a pris la tête du championnat, il s’est battu comme un lion, avec passion, avec cœur. La seule raison qui nous permet d’encore nous battre pour ce championnat, c’est Max. On est vraiment très fier de lui, et la chose la plus importante pour lui c’est d’en profiter ce week-end."

Verstappen est parfois agressif sur la piste, avec une conduite risquée, a-t-il reçu des consignes pour être un peu plus cool ce dimanche ? "Non pas du tout. Je pense que si Max est un aussi bon pilote c’est grâce à sa façon de rouler. S’il y va plus tranquillement et qu’il termine en cinquième position ce n’est vraiment pas très excitant."

Horner se montre plutôt réaliste sur les enjeux de ce week-end : "En ce qui concerne le championnat constructeur, c’est mathématiquement possible mais assez improbable. Par contre, pour le classement des pilotes, c’est du 50/50, ils ont à égalité de points."

Le dénouement de cette saison est évidemment à suivre sur la RTBF tout ce week-end !