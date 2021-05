F1 : Charles Leclerc signe la pole à Monaco avant de percuter le rail, Hamilton 7e - Formule 1 -... Charles Leclerc (Ferrari) a signé la pole du Grand Prix de Monaco, 5e rendez-vous du championnat du monde de F1. Le Monégasque s’est montré le plus rapide des qualifications avant de percuter le rail. Il devance Max Verstappen (Red Bull) et Valtteri Bottas (Mercedes). Carlos Sainz (Ferrari) et un surprenant Lando Norris (Mclaren) complètent le Top 5. Lewis Hamilton (Mercedes), un ton en dessous durant ces qualifs, partira seulement en 7e position. Le tourniquet monégasque réserve souvent son lot de surprise. Le cru 2021 est épicé et indécis avec quatre teams dans le coup. Les Ferrari de Leclerc et Sainz et la McLaren de Norris s’invitent au banquet princier. Tout bénéfice pour le suspense. Alors que Fernando Alonso (Alpine) est resté sur le carreau en Q1, Carlos Sainz (Ferrari) est le premier à descendre sous la minute onze en Q2. Il est imité par Max Verstappen (Red Bull) et son équipier Charles Leclerc (Ferrari). A domicile, Leclerc a ensuite dominé la Q3 avant d’aller rectifier l’aérodynamisme de sa Ferrari dans le rail de sécurité.