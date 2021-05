F1 : Charles Leclerc en pole à Monaco, suffisant pour remporter "son" Grand Prix ? (LIVE vidéo 14h35)

Charles Leclerc (Ferrari) a fait un petit pas en vue de la victoire du Grand Prix de Monaco en s’octroyant la pole position samedi. Le Monégasque devance Max Verstappen (Red Bull) et Valtteri Bottas (Mercedes), Carlos Sainz (Ferrari) et Lando Norris (McLaren) complètent le Top 5. Lewis Hamilton (Mercedes), doit se contenter de la septième position.

Mais il faudra pour cela réparer la voiture du pilote accidentée en fin de qualification.

Leclerc, cinquième chez les pilotes, et Ferrari, quatrième des constructeurs, sont dans une forme surprenante ce week-end et pourraient réaliser la première grande surprise de l’année ce dimanche. Seuls Hamilton, trois fois, et Verstappen, une fois, ont gagné pour le moment.

Le Grand Prix démarrera à 15h. Hamilton est actuellement en tête du championnat du monde avec 14 points d’avance sur Verstappen.