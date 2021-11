Le championnat du monde de Formule 1 est entré dans sa dernière ligne droite. Plus que quatre courses à disputer pour savoir qui de Max Verstappen ou Lewis Hamilton coiffera la couronne mondiale 2021. Forcément tous les regards sont tournés vers les deux prétendants au titre. Et parmi les autres protagonistes du paddock George Russell, futur équipier de Hamilton chez Mercedes l’an prochain, possède un avis bien tranché.



"Pour moi Mercedes et Lewis peuvent se montrer plus relax dans cette course au titre. Pourquoi ? Parce que pour le moment, le championnat est dans les mains de Red Bull, c’est eux qui ont tout à perdre. Ils ont clairement la voiture la plus performante cette saison. D’ailleurs, je trouve ça assez dingue qu’Hamilton et Mercedes soient encore dans la bagarre. Avec la monoplace dont Verstappen dispose cette année, il devrait déjà avoir scellé et remporté ce championnat depuis un certain temps. Pour l’instant tout peut encore arriver, même si je le répète, Red Bull possède un gros avantage au niveau de la voiture."

►►► À lire aussi : "On a ouvert la porte à Max", les critiques à peine voilées de Hamilton et Wolff envers Bottas après le Mexique

►►► À lire aussi : Lewis Hamilton dans les cordes abat ses dernières cartes face à un Verstappen plus relax que jamais

D'un point de vue personnel, le pilote britannique réalise une saison assez exceptionnelle avec sa modeste Williams. La monoplace flanquée du n°63 est entrée quatre fois dans les points lors des huit derniers GP. Pas question donc de s'arrêter là pour Russell qui veut terminer en beauté son histoire avec Williams (Il prendra place dans le baquet de Valtteri Bottas l'an prochain). Objectif du futur pilote Mercedes: permettre à l'écurie de Grove de conserver sa belle 8è place actuelle au championnat constructeur.