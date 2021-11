F1 Brésil : Retard dans l’acheminement du matériel, la course contre la montre des équipes

Dans l’enceinte du circuit d’Interlagos, les équipes sont engagées dans une véritable course contre le chrono afin d’être opérationnelles pour la première séance d’essais libres du GP du Brésil (vendredi 16h30, heure belge). La raison ? Des retards dans l’acheminement du fret depuis le GP du Mexique. Un couac causé par "des conditions météorologiques" selon les dirigeants de la F1.



Résultat : on assiste ce jeudi à un défilé inninterrompu de camions sur le tracé brésilien. Le matériel arrive au compte-goutte. La soirée et la nuit risquent d’être longues pour les teams qui bénéficieront tout de même d’un délai supplémentaire pour présenter leurs monoplaces au contrôle technique. En temps normal ces contrôles se déroulent 18h avant les essais libres, mais ce timing a donc été réduit à 3h au vu des circonstances.