F1 Brésil : «On a ouvert la porte à Max", les critiques à peine voilées de Hamilton et Wolff envers Bottas après le Mexique

Dimanche dernier, Mercedes a laissé filer le grand-prix du Mexique dès l’extinction des feux. Max Verstappen, auteur d’un très bon envol, est parvenu à surprendre le poleman Valtteri Bottas et à se glisser à sa gauche pour retarder son freinage de manière extrême (25m plus loin que tout le monde !). Une manœuvre décisive qui a permis au pilote Red Bull de prendre les commandes de la course et s'envoler pour aller décrocher une victoire sans discussion.



Après le drapeau à damier, les déclarations de Toto Wolff et Lewis Hamilton résonnaient comme des critiques envers le deuxième pilote de l’écurie championne du monde, Valtteri Bottas.



"Si Valtteri avait pris un meilleur envol, j’aurais pu me placer dans son aspiration, s’est exprimé Hamilton en conférence de presse il y a une semaine. Mais je me suis retrouvé à ses côtés, à droite de la piste. À partir de ce moment-là, je devais essayer que personne ne me déborde. Je pensais que Valtteri ferait la même chose de son côté de la piste, mais il a laissé la porte ouverte à Verstappen."



Pour Mercedes le plan de marche était clair : Bottas, qui devait se sacrifier, avait pour mission de donner l’aspiration à son équipier au départ. C’est ce que révèle James Vowles, le directeur stratégie de le marque à l’étoile.



"Au Mexique, la vitesse à laquelle vous abordez le premier virage est plus rapide que sur n’importe quel autre circuit. Plus rapide qu’à Monza et même qu’à Sotchi où la ligne droite vers le virage 1 est plus longue, mais la vitesse de pointe moins élevée. En cas de bon envol, Valtteri devait emmener Lewis dans son sillage pour écarter le menace Verstappen. Malheureusement son départ s’est avéré un peu plus lent. Il ne manquait pas grand-chose, environ quatre mètres, mais c’était suffisant pour que Lewis ne parvienne pas à se blottir derrière notre deuxième monoplace."

La suite pour Verstappen, c’est un freinage retardé à l’extrême. Une manœuvre rendue possible par le fait que le pilote Red Bull se trouvait sur le côté de la piste offrant le maximum de grip. Le coup de grâce pour le septuple champion du monde.



"Max se trouvait sur la bonne trajectoire, le côté propre, il a magnifiquement retardé son freinage et il n’y avait plus aucun espoir pour moi…"

James Vowles, s’attendait aussi à ce que Verstappen puisse bénéficier d’un meilleur freinage, mais le pilote Red Bull est allé bien au-delà des prévisions Mercedes. "Le grip du côté droit de la piste était moins bon, mais la différence de freinage aurait dû être de quelques mètres seulement. Finalement elle s’est avérée bien plus importante. Quand vous entendez Verstappen après la course, il apparaît clairement qu’il y est allé un peu à l’instinct en retardant au maximum son freinage et en espérant que cela passe. Au final c’était le moment déterminant de la course, c’est la que la victoire s’est jouée."