F1 Brésil - Max Verstappen: "J'espère qu'ils se paieront un bon dîner avec mon amende"

F1 Brésil : Verstappen inspecte et touche l'aileron d'Hamilton, 50 000€ d'amende - 13/11/2021 Verstappen est allé inspecter et (visiblement) toucher l’aileron arrière de la Mercedes. Seulement, les monoplaces se trouvent déjà sous régime de parc fermé dès la fin de la séance et dès ce moment il est interdit de toucher les voitures.