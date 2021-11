F1 Brésil : Lewis Hamilton, pénalisé, s’élancera dernier pour la course sprint, 50.000 € d'amende pour Verstappen

Lewis Hamilton devra donc s’élancer en fond depuis la pitlane ce samedi pour la course sprint du GP de Sao Paulo. Le Britannique faisait l’objet d’une enquête des commissaires de course quant à une irrégularité signalée au niveau de son aileron arrière mobile (DRS). Voilà un énorme couac pour le champion du monde dans la lutte pour le titre. Le pilote Mercedes qui accuse 19 points de retard sur Max Verstappen était déjà assuré de reculer de 5 places sur la grille du GP de dimanche suite à une nouvelle pénalité moteur.



Pour rappel ce vendredi, Lewis Hamilton avait dominé les qualifications déterminant le grille de départ de la course sprint de ce samedi. Mais à peine la séance terminée, le DRS du champion du monde est déclaré non-conforme. Le problème concerne l'écart entre les deux ailettes de l'aileron arrière lorsque le DRS est activé (il doit être de 85 millimètres maximum). S'il est plus grand que le maximum autorisé, cela peut offrir une meilleure vitesse de pointe en ligne droite. Voilà donc la raison de la convocation et donc de la pénalité du pilote Mercedes.

Mais la saga ne s’arrête pas là. Quelques heures plus tard, c’est au tour de l’autre prétendant à la couronne, Max Verstappen, d’être convoqué par les commissaires. La raison ? Une fois les voitures immobilisées après la qualification, le pilote Red Bull est allé inspecter et (visiblement) toucher l’aileron arrière de la Mercedes. Seulement, les monoplaces se trouve déjà sous régime de parc fermé dès la fin de la séance et dès ce moment il est interdit de toucher les voitures.

???? Après la qualif', Max Verstappen est allé inspecter l'aileron arrière de la Mercedes de Lewis Hamilton !#F1 #BrazilGP ????????pic.twitter.com/3gGlh6z5to — Off Track (@OffTrack_FR) November 12, 2021

Mais même si la règle est claire, la convocation de Verstappen pouvait sembler surprenante. En effet on a souvent assisté à ce genre "d’inspection" de monoplace à l’image de Sebastian Vettel habitué à jeter un œil à la concurrence. L’allemand est d’ailleurs souvent surnommé "détective Vettel".

Ce samedi Max Verstappen et Lewis Hamilton devaient donc tour se rendre chez les commissaires afin de fournir plus d’explications et permettre à ceux-ci de rendre leur verdict. Le Britannique devra finalement s'élancer de la dernière position samedi alors que Max Verstappen s'en est sorti avec une amende de 50.000 €.