Pénalisé de cinq places pour un changement de moteur, exclu de la séance de qualification vendredi pour un aileron arrière non conforme (et ce pour... 0.2 millimètre), vingtième et dernier sur la grille de départ de la course sprint samedi : Lewis Hamilton ne s'est pas facilité la tâche cette semaine au Brésil, mais le septuple Champion du Monde a réussi une performance incroyable en allant décrocher la 101ème victoire de sa carrière sur les terres de son modèle, Ayrton Senna, après une bagarre d'anthologie avec son rival Max Verstappen.

"Maintenant, je me rends compte de ce que tu as vécu ici en 2008, avec tout le soutien de cet incroyable public, a répondu Lewis Hamilton à l’intervieweur Felipe Massa, qu’il avait privé du titre mondial chez lui, à Interlagos, cette année-là. Quel pays incroyable, je suis vraiment honoré d’avoir reçu autant d’encouragements ce week-end. Je n’avais plus connu ça depuis Silverstone, devant mon public ! Depuis lors, cela a vraiment été difficile, je suis tellement heureux. Merci, Brésil ! Quelle course… L’équipe et Valtteri (Bottas, troisième, ndlr) ont fait du super boulot, on a marqué de gros points. J’ai poussé aussi fort que je le pouvais. Dernier sur la grille de départ hier, cinq places de pénalité : je pense que c’est le week-end le plus difficile de ma carrière ! Même si mon père m’a rappelé qu’en F3, à Bahreïn, en 2004, j’avais réussi une performance à peu près semblable. Merci à lui de m’avoir motivé avec ça !"

Lewis Hamilton pointe à présent à 13 longueurs de son rival Max Verstappen dans la course au titre, alors qu'il reste trois Grand Prix à disputer et 78 points à attribuer.

"En arrivant ici en début de semaine, je n’imaginais pas une seconde qu’on allait réussir à se rapprocher de Max comme on a réussi à le faire aujourd’hui. Et puis, il y a eu tellement de choses qui ont joué contre nous… Mais cela prouve une nouvelle fois qu’il ne faut jamais abandonner, peu importe ce qu’on affronte. Il faut continuer à se battre ! Cette victoire, c’est comme si c’était la première de ma carrière, cela faisait tellement longtemps que je n’avais pas gagné…"