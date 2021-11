Lewis Hamilton (Mercedes) a remporté ce dimanche le Grand Prix du Brésil, 19ème épreuve du Championnat du Monde de Formule 1, devant son grand rival Max Verstappen (Red Bull). Le septuple Champion du Monde se rapproche à 14 longueurs du Néerlandais, toujours solide leader alors qu’il ne reste que trois Grands Prix à disputer cette saison.

La bagarre pour la victoire (et pour le titre mondial) a été plus intense que jamais entre les deux hommes. Parti depuis la dixième position sur la grille de départ (cinquième de la course sprint, cinq places de pénalité), Lewis Hamilton a dépassé un à un ses adversaires pour s’installer très rapidement dans le sillage de Max Verstappen, qui avait pris la tête du Grand Prix dès le premier virage aux dépens du poleman Valtteri Bottas (Mercedes), vainqueur de la course sprint samedi.

Après les deux changements de pneus attendus à Interlagos, LH a mis à profit son DRS et l'excellent rythme de sa Mercedes pour placer plusieurs attaques sur le jeune Néerlandais. La première a vu les deux voitures sortir de la bonne trajectoire (la direction de course a décidé de ne pénaliser aucun d’entre eux), la deuxième a mis Max Verstappen sous pression, la troisième a été la bonne : incisif dans son offensive et intouchable ensuite, Lewis Hamilton est allé décrocher sa troisième victoire à Sao Paulo, la 101ème de sa carrière.

Valtteri Bottas a terminé troisième devant Sergio Pérez (Red Bull), quatrième et auteur du tour le plus rapide lors du... dernier tour du Grand Prix du Brésil après avoir changé de pneus pour chiper un point à Lewis Hamilton, qui s'était montré le plus rapide sur un seul tour jusque-là.

Derrière les deux Mercedes et les deux Red Bull, Ferrari a réalisé une très bonne affaire dans la lutte pour la troisième place du classement constructeurs : Charles Leclerc a terminé cinquième devant son coéquipier Carlos Sainz, sixième. Suivent Pierre Gasly (AlphaTauri), septième, les Alpine d'Esteban Ocon et Fernando Alonso, respectivement huitième et neuvième, et Lando Norris, dixième.

La semaine prochaine, la bagarre pour le titre mondial reprendra sur le circuit de Losail, au Qatar, un tracé habitué au MotoGP mais qui accueillera pour la première fois un Grand Prix de Formule 1 !