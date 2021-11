F1 Brésil : Lewis Hamilton dans les cordes abat ses dernières cartes face à un Verstappen plus relax que jamais

Le championnat du monde de Formule 1 pose ses valises au Brésil pour le 19è rendez-vous de la saison. Il reste quatre courses pour départager Max Verstappen, leader, et Lewis Hamilton qui a pris un petit coup sur la tête au Mexique dimanche dernier.



Et dans le paddock d’Interlagos, la lutte pour le titre est bien évidemment sur toutes les lèvres. Max Verstappen possède 19 points d’avance et reste sur deux victoires. Le Belgo-Néerlandais a remporté quatre des sept derniers grand-prix et le circuit brésilien convient à priori mieux à sa Red Bull.

►►► À lire aussi : "On a ouvert la porte à Max", les critiques à peine voilées de Hamilton et Wolff envers Bottas après le Mexique

En face il y a un Lewis Hamilton qui a affiché une certaine impuissance à Mexico et les chiffres ne jouent pas en faveur du Britannique qui n’a signé qu’une seule pole position au cours des … 14 derniers rendez-vous. En plus de cela, le champion du monde n’est pas à l’abri de devoir changer un élément de son groupe propulseur, ce qui signifierait au moins dix places de pénalité, une catastrophe si cela venait à se produire. Le pilote Mercedes semblait un peu fataliste à l'interview face à la spirale positive de Red Bull et Verstappen qui tiennent la corde pour la couronne mondiale.