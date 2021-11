F1 Brésil : la bonne affaire de Verstappen, l'époustouflant numéro de Lewis Hamilton, débriefing d'une journée chahutée

F1 Brésil : le débriefing de la course sprint et d'un samedi chahuté - 14/11/2021 Valtteri Bottas a remporté la course sprint du GP de Sao Paulo ce samedi. Le Finlandais a surpris le leader du championnat Max Verstappen dès l’extinction des feux pour prendre le leadership. Mais le Belgo-Néerlandais empoche tout de même deux nouveaux points précieux au championnat en passant le drapeau à damier en deuxième position. Son avantage passe donc de 19 à 21 points sur son rival pour la couronne.