F1 Brésil – Hamilton détache sa ceinture de sécurité, le Britannique reçoit 5.000 euros d’amende

F1 Brésil - Hamilton détache sa ceinture de sécurité, le Britannique reçoit 5.000 euros... Lewis Hamilton a reçu une amende de la FIA dimanche soir après sa victoire au GP de Brésil pour avoir détaché sa ceinture de sécurité alors que sa monoplace était encore en mouvement. Une infraction à l'article 4 du règlement sans doute détecté par les commissaires lorsque Hamilton s'est approché d'un des stewards pour récupérer un drapeau brésilien et se lancer dans un tour d'honneur. Convoqué par les commissaires après la cérémonie de remise des prix, Hamilton a finalement été sanctionné de 5.000 euros d'amende. Les commissaires ont justifié la sanction comme suit. "Les commissaires comprennent le désir de célébrer mais il est tout à fait dangereux de défaire les ceintures de sécurité quand la voiture est en mouvement. Même des vitesses modérées pour ce genre de voitures peuvent se révéler très rapide pour un occupant non attaché. De plus, les pilotes de Formule 1 doivent montrer l'exemple aux catégories juniors. C'est essentiel que les pilotes juniors comprennent l'importance d'utiliser tous les dispositifs de sécurité de la voiture à tout moment." Disqualifié avant la course de sprint de samedi, pénalisé de 5 places sur la grille dimanche, Lewis Hamilton aura connu plusieurs mésaventures avec les commissaires ce week-end. Samedi, le leader du championnat du monde Max Verstappen avait lui aussi été mis à l'amende à hauteur de 50.000 pour avoir touché l'aileron de Hamilton en régime de parc fermé.