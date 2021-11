F1 Brésil : Bottas remporte la course sprint devant Verstappen, belle remontée pour Hamilton -... Valtteri Bottas a privé Max Verstappen d’un précieux point samedi lors de la course sprint du GP du Brésil. A Sao Paolo, le Finlandais de Mercedes s’est en effet imposé dans cette mini-course, disputée pour la 3e fois cette saison, et s’élancera donc de la pole position pour la course 'classique' de dimanche. Verstappen, qui partait en première position sur la grille ce samedi suite à la disqualification de Lewis Hamilton, s’est fait déborder dès le départ par Valtteri Bottas. Carlos Sainz a lui aussi mis ses roues devant le Néerlandais au virage quatre avant de restituer la 2e place au pilote Néeerlandais. Celui-ci la conservera jusqu’à l’arrivée pour devancer Sainz et Perez. Lewis Hamilton a de son côté pris la 5e place. Renvoyé en fond de grille suite à une irrégularité détectée sur son aileron DRS, le Britannique a réussi une remontée sauvage pour terminer dans le top 5. Pénalisé de 5 places sur la grille, le champion du monde s’élancera de la 10e place dimanche. Au classement du championnat du monde, Verstappen grappille encore 2 points à Hamilton et mène le bal avec 314,5 points contre 293,5 pour le Britannique.