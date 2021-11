F1 Brésil : après Lewis Hamilton, Max Verstappen est convoqué par les commissaires

Peguei o Max conferindo as asas ao final do Qualy. pic.twitter.com/QY8gr66ujO

Hamilton, qui a dominé les qualifications devant Verstappen, fait l'objet d'une enquête des mêmes commissaires pour déterminer si sa voiture est conforme au règlement.

C'est précisément son DRS (le volet monté sur l'aileron arrière de sa monoplace qui se déploie pour gagner en vitesse de pointe) qui est en cause car il s'ouvrirait plus que le règlement ne l'autorise.

Si les commissaires jugent que sa voiture n'est pas règlementaire, le septuple champion du monde risque l'annulation de son chrono en qualifications et un départ en fond de grille lors de la course sprint qualificative pour le GP samedi à 16h30 (20h30) sur le circuit d'Interlagos. Longue d'à peine plus de 100 km (soit 24 tours) bouclés en une trentaine de minutes, elle détermine la grille de départ du GP le lendemain et offre aussi quelques points au championnat, de 3 au premier à 1 au deuxième.

Vendredi soir, l'audience a été ajournée à samedi matin, en attendant également "le retrait de l'aileron arrière de la voiture (d'Hamilton) et la mise sous scellés de cette pièce".