F1 : Bottas en pole pour 7 millièmes devant Hamilton au GP du Portugal

Valtteri Bottas s'est emparé de la pole position samedi en remportant les qualifications du GP du Portugal, 3e manche du championnat du monde de Formule 1. Sur le circuit de Portimao, le Finlandais a signé le meilleur temps avec 7 petits millièmes d'avance sur Lewis Hamilton.

Il s'agit de la première pole de la saison pour Bottas, la 17e de sa carrière. Lors des deux premières manches à Bahreïn et en Emilie-Romagne, le poleman du samedi n'est pas parvenu à s'imposer le dimanche.

La deuxième ligne est composée du duo RedBull avec Max Verstappen 3e et Sergio Perez 4e, respectivement à 4 et 5 dixièmes des Mercedes. Carlos Sainz est lui parvenu à placer sa Ferrari en 5e position devant Lando Norris et son équipier Charles Leclerc. Gasly, Ocon et Vettel, qui participait à sa première Q3 de la saison, complètent le Top 10.

On notera également que Ricciardo et Stroll sont sortis dès la Q1 alors que Russel et Alonso ont sauté en Q2.

Rendez-vous dimanche à 16h pour suivre la course en direct sur Tipik.

