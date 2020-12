F1 : Bottas en pole devant Russell au GP de Sakhir, Verstappen 3e

Valtteri Bottas - © GIUSEPPE CACACE - AFP

F1 : Bottas en pole devant Russel au GP de Sakhir, Verstappen 3e - F1 - GP de Sakhir - 05/12/2020 Valtteri Bottas s'est emparé de la pole position samedi à Bahreïn lors du GP de Sakhir, 16e et avant-dernière manche du championnat du monde. Le Finlandais a signé la 5e pole position de la saison en devançant son équipier chez Mercedes George Russel, venu remplacer Lewis Hamilton, positif au Covid-19. Max Verstappen a signé le 3e temps. Charles Leclerc a quant à lui obtenu une très bonne 4e place avec sa Ferrari. La troisième ligne sera composée de Sergio Perez et Daniil Kvyat, respectivement cinquième et sixième. Éliminés en Q2, Alexander Albon (Red Bull), Sebastian Vettel (Ferrari) et Lando Norris (McLaren) s'élanceront respectivement de la 12e, 13e et 15e position sur la grille. Dimanche, le départ du Grand Prix de Sakhir, l'avant-dernière manche de la saison, sera donné à 18h10. >>> A LIRE AUSSI: Vandoorne déçu après avoir été écarté : "Après tout le temps consacré à ce programme, cela fait mal"