Avec quatre écuries aux avant-postes et les trois premiers des deux séances d'essais libres dans le même dixième vendredi, le Grand Prix de Belgique de Fl sera-t-il plus disputé que les manches précédentes ?

Mercedes aborde les qualifications, sur le coup de 15H, ce samedi en ayant décroché six pole positions sur six et remporté cinq GP en 2020, mais les chronos du début du week-end laissent penser que les écarts se sont peut-être bien resserrés.

Suivez les qualifs en direct vidéo dès 14H45.