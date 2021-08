Les qualifications du Grand Prix de Belgique, commencées en retard à cause de la pluie samedi à Spa, ont ensuite été interrompues quarante minutes après le violent accident de Lando Norris (McLaren), sorti indemne de sa monoplace.

Au début de la troisième partie réservée aux dix meilleurs temps (Q3), une averse a de nouveau rendu la piste dangereuse. Sous ces conditions, le Britannique de 21 ans a perdu le contrôle de sa voiture dans le virage en côte du Raidillon. Après un violent choc contre les murs de sécurité, sa monoplace s'est disloquée. Le pilote a pu en sortir, indemne mais en se tenant le coude. Il a rejoint ensuite le centre médical du circuit alors que la voiture et les débris étaient évacués de la piste.

Auteur d'un geste fair-play remarquable, s'arrêtant pour prendre des nouvelles de Norris, Sebastian Vettel (Aston Martin) avait un avis précis tranché sur la situation. "Ils envisagent des modifications dans le Raidillon, mais je ne pense pas que ça aurait modifié quelque chose dans ce cas-ci. Ils ont probablement rendu l’Eau Rouge trop rapide par rapport à la vitesse qu’on devrait avoir à cet endroit. Ce n’était pas le cas il y a quelques années, il faudrait peut-être retourner vers cette version du tracé. Quand la piste est trempée, c’est très lisse. On arrive donc trop vite dans ce genre de conditions", a précisé le pilote allemand.

Et d'ajouter, au sujet de son cinquième temps durant les qualifs : "Je dois reconnaitre que mon tour rapide était fun, j’ai apprécié. C’était très difficile à la fin d’une longue session. On a tenté de trouver le meilleur grip, il faut poursuivre cette recherche en course dimanche. J’ai retenté un tour, mais je suis parti un peu en dérive. Je suis heureux avec cette séance. On est plus dans le ‘bon’ que dans le ‘mauvais’ au terme de cette journée."