Il y a trente ans, Michaël Schumacher disputait sa toute première course en Formule 1. C'était en Belgique, à Spa-Francorchamps, le cadre de la douzième manche de la saison 2021 de F1 qui se tiendra ce week-end. Un rendez-vous que Mick Schumacher (Haas), le fils de Michael, va découvrir pour la toute première fois.

"Spa-Francorchamps, c'est clairement un circuit qui me parle. Mon père Michael a disputé son tout premier GP en F1 ici il y a trente ans. C'est un circuit où mon coeur bat très fort et depuis longtemps. J'adore venir ici. Pour moi, c'est certainement un rendez-vous plus émouvant que les autres tracés, bien sûr. C'est un lieu marquant pour ma famille donc incroyable pour moi d'y être et de rouler, spécialement en F1", indique d'abord, non sans une certaine pointe d'émotion, l'Allemand de 22 ans à notre micro.

Et d'ajouter, à propos de sa première saison dans la catégorie reine : "C'est ma première saison en F1, mais, très bien accueilli, j'ai très vite trouvé mes marques. Dans chaque course, même si c'est difficile, j'essaie d'apprendre des choses. Mon objectif personnel, c'est d'entrer dans les points. C'est compliqué à faire, je n'y suis effectivement pas encore parvenu depuis le lancement de la saison. Mais je me connais, j'ai besoin d'un but, un objectif vers lequel je peux avancer. Je suis persuadé que nous ne sommes pas si loin d'accrocher des points en course. Je ne compte pas baisser les bras."

A noter que le jeune pilote allemand n'a pas encore connu d'abandon cette saison. Il a terminé toutes les courses. Sa meilleure position finale ? La douzième, c'était en Hongrie lors de la 11e manche.