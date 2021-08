Max Verstappen (Red Bull) a été déclaré vainqueur du GP de Belgique, 12e manche du championnat du monde de Formule 1, dimanche à Spa alors que les monoplaces n'ont pu effectuer que quatre tours, tous sous voiture de sécurité, et que le rendez-vous ardennais a été arrêté pendant plus de 3 heures et 45 minutes.

"La pole position de samedi était absolument capitale. C’est très dommage de ne pas avoir réalisé le moindre tour clair. Ce succès n'a pas beaucoup de goût, mais une victoire est une victoire... donc je la prends. C’est vrai que les conditions étaient particulièrement piégeuses. Si on était parti vers 15H, je pense qu'on aurait pu boucler quelques tours d'autant qu'on nettoie fort la piste avec nos voitures. C'était devenu un jeu de patience qui ne s'est jamais amélioré. Il continuait de pleuvoir. Ce n’est pas la manière dont je voulais gagner ici à Spa-Francorchamps", a indiqué le Néerlandais.

Et d'ajouter : "C’est une grosse déception pour tous les supporters, ils ont attendu toute la journée dans le froid et la pluie. Ce sont des conditions incroyables. C’est le public le vainqueur aujourd’hui (ndlr : pour son courage). Annuler le Grand Prix purement et simplement aurait aussi été une mauvaise décision. On revient à trois points de Lewis au championnat, on doit continuer encore et encore. Il reste quelques courses pour reprendre la tête, je suis confiant pour la suite."