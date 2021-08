Le Grand Prix de Belgique à Spa-Francorchamps, douzième rendez-vous de la saison 2021 de Formule 1. Et un duel qui se poursuit entre Lewis Hamilton (Mercedes), qui a récupéré la tête du championnat du monde pour huit unités, et Max Verstappen (Red Bull).

"Je n'ai pas réfléchi aux deux dernières courses, Silverstone et la Hongrie, durant le break estival. Notre première partie de saison a été très positive, on a prouvé plusieurs fois que nous étions compétitifs. J'attends avec impatience cette reprise. Nous sommes à la 2e place au championnat, il peut encore se passer plein de choses. La performance jusqu'ici a été très bonne, c'était mieux sur certains circuits, mais c'est normal ça", a ainsi Verstappen, détendu et concentré, à notre micro.

"Notre unique mission est de continuer de pousser afin d'améliorer la voiture. J'ai confiance dans le fait qu'on peut encore remporter plusieurs courses. Il y a eu le crash à Silverstone et un accrochage en Hongrie, mais ça fait partie de la course automobile. Que tu sois leader du championnat ou d'une course, tu n'as aucune garantie que tout va bien se dérouler. On sait ce qu'on doit faire : marquer un maximum d'unités lors de chaque week-end. On verra où ça nous mènera", a-t-il conclu.