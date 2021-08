Max Verstappen partira en pole position du Grand Prix de Belgique de Formule 1, 12e manche du championnat du monde, dimanche. Le Néerlandais, au volant de sa Red Bull, s'est montré le plus rapide lors des qualifications samedi sur le circuit de Spa-Francorchamps samedi. George Russell (Williams) est deuxième de la séance, Lewis Hamilton (Mercedes) troisième.

►►► À lire aussi : George Russell 2e des qualifications : "Je n’avais absolument rien à perdre… c’est dingue !"

"Passer d’une gomme à l’autre puis la longue pause entre la deuxième et la troisième partie : c’était une qualification folle. Les conditions étaient à nouveau changeantes et piégeuses au moment de s’élancer pour la Q3. Le plus important, c’est qu’on est parvenu à prendre la pole. C’est une piste incroyable, mais tellement piégeuse ! J’étais parti avec les pneus extrêmes pluie en Q1, mais ça ne fonctionnait pas totalement. On a essayé les pneus intermédiaires, mais on était à la limite au niveau de l’adhérence. Je suis très heureux de décrocher la pole position, d’autant qu’elle arrive après le break estival", a précisé Verstappen après les qualifs.

"La séance a été extrêmement difficile. Il fallait tenter de rester concentré et calme. Verstappen a fait un super boulot avec cette pole position. Mon premier secteur était bon, mais c’était plus délicat durant la suite du tour. Il faut signaler la performance de Russell aussi, c’est fou. Ca s’annonce tout aussi délicat avec la météo dimanche. On devra bien gérer les passages rapides et le deuxième secteur plus technique. Ce sera un autre jour, on verra si nos réglages vont fonctionner", a lui indiqué Hamilton.